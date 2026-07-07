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Kermis Dongen krijgt vergunning voor 10 tot en met 14 juli
Vandaag om 14:54
De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor de kermis op het Wilhelminaplein van 10 tot en met 14 juli 2026.
Het besluit is op 2 juli 2026 genomen en betreft een ontheffing volgens artikel 35. De kermis zal plaatsvinden op het Wilhelminaplein in Dongen.
De bijbehorende stukken zijn beschikbaar bij de balie Bouwen en Milieu van de gemeente Dongen. Voor inzage moet eerst een afspraak gemaakt worden via de gemeentelijke website.
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