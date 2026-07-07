Navigatie overslaan
Ontdek

Container geplaatst in Dongen van 3 tot 14 juli

Vandaag om 14:54

Van 3 tot 14 juli wordt bij de Noorderlaan in Dongen een container geplaatst.

Gevonden voor jou

Bij een parkeervak naast Noorderlaan 22 in Dongen is een melding gedaan voor het plaatsen van een container. De melding is op 30 juni geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001068.

De container blijft staan van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 14 juli. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig en het indienen van bezwaren is niet mogelijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Dongen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.