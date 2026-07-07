Advertentie
Container geplaatst in Dongen van 3 tot 14 juli
Vandaag om 14:54
Van 3 tot 14 juli wordt bij de Noorderlaan in Dongen een container geplaatst.
Bij een parkeervak naast Noorderlaan 22 in Dongen is een melding gedaan voor het plaatsen van een container. De melding is op 30 juni geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001068.
De container blijft staan van vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 14 juli. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig en het indienen van bezwaren is niet mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie