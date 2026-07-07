Taptoe Waalwijk krijgt vergunning voor 19 september

De burgemeester van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor Taptoe Waalwijk. Het evenement vindt plaats op zaterdag 19 september 2026, van zes uur 's avonds tot middernacht op het Raadhuisplein.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 2 juli 2026 bekendgemaakt. De aanvraag voor het evenement is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017864.

Taptoe Waalwijk is een evenement dat jaarlijks veel bezoekers trekt. Voor het inzien van de stukken met betrekking tot de vergunning moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving in Waalwijk.