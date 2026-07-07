Splitsing van pand aan De Els in Dongen aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend om een pand aan De Els 3A in Dongen op te splitsen. Het voorstel, dat op 30 juni is ontvangen, omvat technische bouwactiviteiten en aanpassingen aan het omgevingsplan.

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De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor de splitsing van het pand aan De Els 3A. Het betreft een voorstel om het adres op te delen in De Els 3a en De Els 5. Onder zaaknummer Z2026-00001069 worden zowel technische bouwactiviteiten als wijzigingen aan het omgevingsplan beoordeeld.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de reguliere stappen. Binnen acht weken zal een besluit worden genomen, tenzij aanvullende gegevens nodig zijn. In dat geval kan de termijn worden verlengd met zes weken. Het proces is gestart op 30 juni.