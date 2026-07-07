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Vergunning verleend voor 10 appartementen in Waalwijk
Vandaag om 14:54
Het college van Waalwijk heeft een vergunning gegeven voor de bouw van tien appartementen aan de Burgemeester Verwielstraat.
Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Waalwijk besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie Burgemeester Verwielstraat 3. Het gaat om de bouw van tien appartementen, waarbij ook een uitweg wordt gerealiseerd en afgeweken wordt van regels voor ruimtelijke ordening.
Vanaf 3 juli 2026 ligt het besluit ter inzage bij de gemeente. Wie de stukken wil inzien, kan een afspraak maken bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Tegen betaling is een geprinte versie van de stukken beschikbaar.
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