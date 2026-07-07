Woning aan Grotestraat in Waalwijk mag worden verbouwd

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan de Grotestraat 63. Het besluit werd op 6 juli 2026 bekend gemaakt.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om een woning op het adres Grotestraat 63 in Waalwijk.

Belangstellenden die de stukken willen inzien, kunnen hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk. Een papieren versie van de documenten is tegen betaling beschikbaar.