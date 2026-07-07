Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Waalwijk

In Waalwijk is besloten om bij Mr. Roëllstraat 32 een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren. Het parkeerbord is bedoeld voor een voertuig van de bewoner, die een gehandicaptenparkeerkaart heeft.

Gevonden voor jou

De gemeente Waalwijk heeft op verzoek van een bewoner van de Mr. Roëllstraat een verkeersbesluit genomen. De parkeerplaats wordt uitsluitend gereserveerd voor het voertuig van deze bewoner, die vanwege een beperking niet op eigen terrein kan parkeren. Het bord E6, dat een gehandicaptenparkeerplaats aangeeft, zal met een onderbord worden geplaatst. Dit bord maakt duidelijk dat de plek alleen beschikbaar is voor het voertuig van de bewoner.

Het besluit is genomen op basis van de beleidsregels die sinds 2014 gelden in Waalwijk. Ook is er overleg geweest met de politie, wat standaard is bij dergelijke besluiten. De maatregel heeft als doel de mobiliteit van de bewoner te vergroten. De gemeente voert de wijziging uit volgens een bijgevoegde situatietekening.