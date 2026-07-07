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Omgevingsvergunning Heistraat 36 in Sprang-Capelle ingetrokken

Vandaag om 14:54

De gemeente Waalwijk heeft de vergunning voor kamergewijze verhuur aan de Heistraat 36 in Sprang-Capelle ingetrokken. Het besluit is genomen op verzoek van de vergunninghouder en op 2 juli 2026 officieel bekendgemaakt.

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Op 13 juni 2023 was eerder een vergunning verleend voor het gebruik van het pand aan de Heistraat 36 in Sprang-Capelle voor kamergewijze verhuur. Dit betrof een activiteit die in strijd was met de ruimtelijke regels volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De vergunninghouder heeft inmiddels verzocht om de vergunning in te trekken. Het college van Waalwijk heeft hierop besloten dit verzoek te honoreren en het besluit officieel gemaakt op 2 juli 2026.

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