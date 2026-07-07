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Waalwijk stelt nummers vast voor nieuwe appartementen

Vandaag om 14:54

Het college van Waalwijk heeft nummeraanduidingen vastgesteld voor tien nieuw te bouwen appartementen aan de Burgemeester Verwielstraat 3. Het besluit werd op 2 juli 2026 bekendgemaakt.

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De appartementen krijgen de adressen 3a tot en met 3e, 3g, 3h, 3j, 3k en 3m. Het gaat om een officiële nummering die nodig is voor registratie en administratie.

Het besluit is op 2 juli 2026 bekendgemaakt. Wie de stukken wil inzien, kan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk. Hiervoor is een afspraak nodig, en een papieren versie is tegen betaling beschikbaar.

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