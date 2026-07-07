Vergunning voor hekwerk langs Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor een hekwerk als erfafscheiding op een perceel bij de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle.

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De vergunning is op 2 juli 2026 verleend voor een perceel dat kadastraal bekend is in de gemeente Sprang, sectie C, nummer 625. Het hekwerk dient als erfafscheiding en valt onder de categorie bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

Het besluit is op dezelfde dag bekendgemaakt. Voor inzage in de stukken is een afspraak nodig via de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.