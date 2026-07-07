Omgevingsvergunning voor bungalow naast Vier Heultjes in Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bungalow naast Vier Heultjes 404 in Sprang-Capelle.

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Op 2 juli 2026 heeft het gemeentebestuur van Waalwijk besloten een omgevingsvergunning te verstrekken. De vergunning betreft de bouw van een bungalow op een locatie naast het perceel Vier Heultjes 404 in Sprang-Capelle. Het kadastrale nummer van het perceel is sectie N, nummer 522, gemeente Capelle.

Het besluit is op dezelfde dag bekendgemaakt. Voor inzage van de stukken dient vooraf een afspraak gemaakt te worden met de afdeling Vergunningen van de gemeente Waalwijk. Tegen betaling is een uitgeprinte versie van de documenten beschikbaar.