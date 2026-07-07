Vergunning verleend voor woningverbouwing in Den Hout

De gemeente heeft een vergunning verleend voor veranderingen aan een woning aan Achterstraat 15 in Den Hout. Het besluit is op 22 juni verzonden.

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De omgevingsvergunning betreft diverse wijzigingen aan en bij de woning op het adres Achterstraat 15, 4911 AX Den Hout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1093529 en het besluit is op 22 juni 2026 verstuurd.

Het besluit is vanaf de bekendmakingsdatum geldig. Bezwaar maken tegen de vergunning is mogelijk, maar dit heeft geen invloed op de geldigheid van de beslissing. Voor meer informatie over de plannen kan digitaal contact worden opgenomen met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.