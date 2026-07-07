Tijdelijke woonunits voor seizoensarbeiders aangevraagd in Goirle

In Goirle is een vergunning aangevraagd voor vijf tijdelijke woonunits voor seizoensarbeiders. Het gaat om de locatie Beeksedijk 24. De aanvraag is op 2 juli ontvangen door de gemeente.

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Op het adres Beeksedijk 24 in Goirle wil men vijf tijdelijke woonunits plaatsen voor seizoensarbeiders. De gemeente heeft de aanvraag afgelopen donderdag ontvangen en beoordeelt nu of het plan mag afwijken van de regels in het omgevingsplan.

De beslistermijn voor deze aanvraag loopt tot uiterlijk 27 augustus. Soms wordt deze termijn verlengd, maar de gemeente kan ook eerder een besluit nemen. Zodra er een beslissing is, wordt dit openbaar gemaakt.