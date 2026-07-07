Vergunning verleend voor spoedkap bomen in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend om met spoed bomen te kappen bij de Kempenlaan, rotonde Rillaersebaan en Donkven. De kap mag vanaf 6 juli 2026 worden uitgevoerd.

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Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Goirle besloten om een vergunning te verlenen voor het kappen van bomen in een deel van de Kempenlaan, bij de rotonde Rillaersebaan en Donkven. De aanvraag is gedaan vanwege gevaarzetting door de bomen. Het besluit treedt op 6 juli 2026 in werking.

Deze vergunning wijkt af van de standaardregels in de Omgevingswet, waardoor een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank geen schorsing van de kap oplevert. Het kappen van de bomen kan dus vanaf 6 juli doorgaan.