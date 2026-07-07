Vergunning aangevraagd voor pre mantelzorgwoning in Hapert

De gemeente Bladel heeft een aanvraag ontvangen voor een pre mantelzorgwoning aan Dalem 8 in Hapert. Het besluit over de vergunning wordt binnen acht weken verwacht.

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De aanvraag gaat om een omgevingsvergunning voor een pre mantelzorgwoning. Dit betekent dat er mogelijk een woning geplaatst wordt om mantelzorg te verlenen, bijvoorbeeld aan een familielid. Het adres van de aanvraag is Dalem 8 in Hapert.

De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder kenmerk ZBLA2026-001127. Het verzoek is ingediend op 1 juli 2026. Binnen acht weken zal de gemeente waarschijnlijk een besluit nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie. Tot die tijd is de aanvraag niet in te zien en kan er nog niet gereageerd worden.