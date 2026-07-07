Gemeente Bladel voert diverse werkzaamheden uit

De gemeente Bladel heeft meerdere projecten gepland, waaronder herinrichting van straten, kabelwerkzaamheden en groenonderhoud. Deze werken worden uitgevoerd tussen week 18 en week 52 van 2026.

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In Netersel wordt de Fons van der Heijdenstraat heringericht door aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. Dit project loopt vanaf week 47 van 2025 tot en met week 52 van 2026.

Daarnaast legt aannemersbedrijf Hurkmans elektrakabels aan tussen Hapert, Eersel en Vessem. Deze werkzaamheden duren van week 18 tot en met week 36 van 2026.

In Bladel vinden kabelwerkzaamheden plaats in de wijk Doolandweg, P.B. Ballingslaan, Helleneind en Maximalaan. Aannemersbedrijf A. Hak B.V. voert dit werk uit van week 19 tot en met week 30 van 2026.

Ook worden hagen en blokhagen geknipt in week 24 tot en met week 30 van 2026. Dit wordt uitgevoerd door KempenPlus.

Andere projecten zijn een wateraansluiting bij de sloop van de Petrusschool, uitgevoerd door Visser Hoogeloon, en riool- en wateroptimalisatie in Casteren West door Van der Zanden. Deze werken lopen respectievelijk van week 25 tot week 30 en van week 24 tot week 27 van dit jaar.