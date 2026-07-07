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Intrekking vergunning voor energieopslagsysteem in Beek en Donk
Vandaag om 14:55
De aanvraag voor een energieopslagsysteem aan de Peeldijk in Beek en Donk is ingetrokken. Het ging om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit.
De gemeente Laarbeek heeft bekendgemaakt dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Peeldijk 6a in Beek en Donk is ingetrokken. Het ging om een vergunning voor het plaatsen van een Energie opslag systeem (EOS). Deze aanvraag was ingediend op 10 maart 2026.
De intrekking betreft een verzoek dat gekoppeld was aan zaaknummer ZOL-2026-000239. Het systeem zou afwijken van de regels in het huidige omgevingsplan. Er zijn geen verdere details gedeeld over de reden van de intrekking.
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