Aanvraag voor Jaarmarkt Kruisland ingediend

De burgemeester van Steenbergen heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor de Jaarmarkt Kruisland. Het evenement staat gepland op 27 september in het centrum van Kruisland.

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De aanvraag voor de evenementenvergunning is op 26 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder nummer ZK26002805. Het gaat om de Jaarmarkt Kruisland, die in het hart van het dorp plaatsvindt.

De aanvraag wordt momenteel beoordeeld. Er is nog geen besluit genomen door de burgemeester. Zodra er een besluit is, wordt dit openbaar gemaakt.