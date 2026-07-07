Kermis Kruisland: aanvraag evenementenvergunning ontvangen

De burgemeester van Steenbergen heeft een aanvraag ontvangen voor Kermis Kruisland, die van 25 tot en met 28 september 2026 in het centrum van Kruisland plaatsvindt.

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De aanvraag voor een evenementenvergunning is op 25 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder nummer ZK26002804. Het gaat om de kermis in Kruisland, die vier dagen duurt en het dorpscentrum zal vullen met activiteiten en attracties.

Er is nog geen beslissing genomen over de vergunning. Zodra er een besluit is, wordt dit bekendgemaakt. Tot die tijd is het niet mogelijk om bezwaar te maken.