Nieuw dak voor loods aan Rubeerdijk in Nieuw-Vossemeer

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het vervangen van het dak van een loods aan de Rubeerdijk 1 in Nieuw-Vossemeer. Het besluit is op 1 juli 2026 genomen en naar de aanvrager gestuurd.

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Het perceel waar de loods staat, is gelegen aan de Rubeerdijk in Nieuw-Vossemeer. Het besluit om het dak te vervangen is geregistreerd onder nummer 0851Z260600000354. De gemeente Steenbergen heeft de aanvraag goedgekeurd en het besluit bekendgemaakt.

Het vervangen van het dak kan een verbetering betekenen voor de staat van de loods. Het besluit is een onderdeel van het proces waarin aanvragen worden beoordeeld en eventueel goedgekeurd door de gemeente.