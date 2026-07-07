Vergunning voor dakkapel aan Steenbergseweg in Dinteloord

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Steenbergseweg in Dinteloord.

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Op 1 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over een vergunningsaanvraag voor het perceel aan Steenbergseweg 53 in Dinteloord. Het gaat om de plaatsing van een dakkapel aan de voorkant van de woning. De vergunning is op dezelfde dag naar de aanvrager verzonden.

Het besluit is geregistreerd onder het nummer 0851Z260300001193. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd, tot en met 12 augustus 2026, om bezwaar te maken tegen het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen uitstel van het besluit tot gevolg.