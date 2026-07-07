Vergunning aangevraagd voor dakkapel in Reusel

In Reusel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Denestraat.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning aan Denestraat 31. De aanvraag is op 2 juli ingediend en wordt behandeld onder kenmerk 16676519.

Omgevingsvergunningen zijn nodig voor bouw- en verbouwprojecten, omdat ze invloed kunnen hebben op de omgeving. De gemeente neemt waarschijnlijk binnen acht weken een besluit over deze aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, wordt dat bekendgemaakt en zijn de documenten met informatie hierover in te zien.