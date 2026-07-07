Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning aangevraagd voor dakkapel in Reusel

Vandaag om 15:16

In Reusel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Denestraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning aan Denestraat 31. De aanvraag is op 2 juli ingediend en wordt behandeld onder kenmerk 16676519.

Omgevingsvergunningen zijn nodig voor bouw- en verbouwprojecten, omdat ze invloed kunnen hebben op de omgeving. De gemeente neemt waarschijnlijk binnen acht weken een besluit over deze aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, wordt dat bekendgemaakt en zijn de documenten met informatie hierover in te zien.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Reusel-de Mierden

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.