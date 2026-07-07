Stormschade: boom mag worden gekapt in Reusel

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven om een boom te kappen die beschadigd is door storm aan de Wilhelminalaan in Reusel.

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Op 3 juli 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden een vergunning verleend voor het verwijderen van een boom aan Wilhelminalaan 100a. De boom is beschadigd geraakt door storm en vormt mogelijk een risico. Het kenmerk van de zaak is 16676512.

De vergunning betekent dat er veranderingen kunnen plaatsvinden in de omgeving. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente. Voor vragen over vergunningen is de gemeente bereikbaar via e-mail of telefoon.