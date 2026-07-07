Stormschadeboom aan Wilhelminalaan in Reusel moet mogelijk worden gekapt

Door stormschade is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Wilhelminalaan in Reusel.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft een aanvraag ontvangen voor het verwijderen van een beschadigde boom aan Wilhelminalaan 100a. De boom is getroffen door stormschade, wat aanleiding is geweest voor deze aanvraag.

De aanvraag is ingediend op 30 juni en de gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen. Zodra de vergunning wordt verleend, wordt dit openbaar gemaakt en kunnen de bijbehorende documenten worden ingezien. Momenteel is dit nog niet mogelijk.