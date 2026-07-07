Vergunning aangevraagd voor 15 nieuwe woningen in Hooge Mierde

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van 15 woningen aan Eendengoor en Specht in Hooge Mierde. De gemeente Reusel-De Mierden heeft de aanvraag ontvangen op 29 juni en beslist naar verwachting binnen acht weken.

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De nieuwe woningen staan gepland aan Eendengoor en Specht, beide zonder huisnummer, in Hooge Mierde. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarmee toestemming wordt gevraagd om de bouw te realiseren. Het kenmerk voor deze aanvraag is 16676510.

De gemeente publiceert deze aanvraag om inwoners op de hoogte te brengen van mogelijke veranderingen in de omgeving. Op dit moment liggen de documenten nog niet ter inzage en is reageren nog niet mogelijk. Zodra er een besluit wordt genomen, volgt een nieuwe publicatie met meer informatie.