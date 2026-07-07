Uitbreiding kantoorpand in Hooge Mierde aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een kantoorpand aan 't Bogtje 8 in Hooge Mierde. De gemeente Reusel-De Mierden heeft de aanvraag op 26 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over een kantoorpand op het adres 't Bogtje 8, 5095CD in Hooge Mierde. Het kenmerk van de gemeente voor deze aanvraag is 16676507.

De gemeente zal naar verwachting binnen acht weken besluiten over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie. Op dit moment liggen de documenten niet ter inzage en kan er nog niet op gereageerd worden.

Vragen over vergunningen kunnen via e-mail worden gesteld aan [email protected].