Reusel verleent vergunning voor parkeren bedrijfsbus

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven om af te wijken van de regels voor het parkeren van een bedrijfsbus aan den Deel 15 in Reusel.

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Op 29 juni heeft de gemeente Reusel-De Mierden een vergunning verleend waarmee het toegestaan is om af te wijken van de Verordening fysieke leefomgeving. Het gaat om het parkeren van een bedrijfsbus aan den Deel 15 in Reusel. Deze vergunning heeft het kenmerk 16676467.

Het besluit kan gevolgen hebben voor de omgeving van de locatie. De gemeente heeft het bericht gepubliceerd om aan te geven dat er mogelijk een verandering plaatsvindt. Het besluit ligt zes weken ter inzage.