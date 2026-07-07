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Vergunningsaanvraag voor pakketautomaat in Geldrop geweigerd
Vandaag om 15:17
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunningsaanvraag voor een pakketautomaat aan de Gijzenrooiseweg in Geldrop afgewezen. Het besluit is op 2 juli verzonden.
De aanvraag betrof het plaatsen van een pakketautomaat op het adres Gijzenrooiseweg 3 in Geldrop. Het besluit om de vergunning te weigeren is genomen door Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo.
Het zaaknummer van de vergunningsaanvraag is 17713690109. Het besluit heeft geen invloed op de bestaande situatie op deze locatie.
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