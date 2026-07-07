Tijdelijke terreinafscheiding aangevraagd voor Molenstraat in Geldrop

Er is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van tijdelijke terreinafscheiding aan de Molenstraat 2 in Geldrop. De aanvraag is op 29 juni ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De tijdelijke terreinafscheiding is bedoeld voor het adres Molenstraat 2 in Geldrop. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 29 juni is ingediend. Het zaaknummer van de aanvraag is 17713768991.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas als de gemeente een besluit heeft genomen. Voor meer informatie over aanvragen of besluiten kunt u contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer (040) 289 38 93.