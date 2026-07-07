Warmtepomp buitenunit toegestaan aan Griendstraat in Geldrop

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming verleend voor het plaatsen van een buitenunit van een warmtepomp aan de Griendstraat 62 in Geldrop. Het besluit is op 1 juli verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een installatie aan de zijkant van het huis. De vergunning is verleend op basis van de standaardregels. Het zaaknummer van deze aanvraag is 17713717688.

De warmtepomp zorgt voor een duurzamere manier van verwarmen en koelen. Hiermee wordt het energieverbruik van de woning verlaagd.