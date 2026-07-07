Noodkap eik achter Heer van Rodestraat in Mierlo

Een eik achter Heer van Rodestraat 96 in Mierlo is op 19 juni noodgedwongen gekapt vanwege stormschade en acuut gevaar voor de omgeving.

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De burgemeester van Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het direct vellen van een eik aan de achterzijde van Heer van Rodestraat 96. Door stormschade was de boom instabiel geworden, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond voor personen in de buurt.

Het besluit is genomen op 19 juni 2026. De boom vormde een dringend risico en kon niet blijven staan. Mierlo heeft hiermee een veiligheidsprobleem opgelost. Over verdere stappen of vervanging van de boom is niets bekendgemaakt.