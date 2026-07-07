Vergunning voor randprogramma kermis in Valkenswaard goedgekeurd

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het randprogramma van kermis De Mallemolen op Dommelseweg 2. Het evenement vindt plaats van 17 tot en met 23 juli.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 30 juni genomen en geregistreerd onder dossiernummer 0000480609. Het randprogramma wordt georganiseerd door Pand16 en Barron en zal plaatsvinden op de locatie aan Dommelseweg 2 in Valkenswaard.

De kermis biedt een week lang extra activiteiten en entertainment voor bezoekers. Het evenement voegt een uitgebreid programma toe aan de reguliere festiviteiten en zorgt voor extra levendigheid in de stad.