Bouwplannen voor woning in Mierlo ontvangen

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning op Waterjuffer kavel 11, Luchen 3a in Mierlo. De aanvraag werd op 25 juni 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Op Waterjuffer kavel 11 in Mierlo is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een woning. De aanvraag werd op 25 juni 2026 ingediend bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Het betreft een kennisgeving, wat betekent dat er nog geen besluit is genomen.

In deze fase is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Meer informatie over bezwaarprocedures of andere vragen rondom deze aanvraag kan worden verkregen via de gemeente Geldrop-Mierlo. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (040) 289 38 93.