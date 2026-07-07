Vergunning voor BMX-wedstrijd in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de KNWU BMX-wedstrijd. Het evenement vindt plaats van 8 tot en met 10 oktober op Mgr. Smetsstraat 41.

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Het gaat om een nationale wedstrijd BMX, waarvoor de vergunning is goedgekeurd op 2 juli 2026. Het evenement zal plaatsvinden op het terrein aan de Mgr. Smetsstraat in Valkenswaard.

Het besluit is vastgelegd onder dossiernummer 0000471940. De wedstrijd wordt gehouden van donderdag 8 oktober tot en met zaterdag 10 oktober 2026.