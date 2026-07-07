Uitrit aan Maastrichterweg in Valkenswaard mogelijk breder

Er is een aanvraag ingediend voor het verbreden van een uitrit aan de Maastrichterweg 19 in Valkenswaard. De gemeente ontving deze op 30 juni 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat om een aanpassing van de uitweg op het adres Maastrichterweg 19, postcode 5554GE in Valkenswaard. Het voorstel is geregistreerd onder zaaknummer 499625.

Dit is een kennisgeving van ontvangst van de aanvraag. De plannen zijn niet beschikbaar voor inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.