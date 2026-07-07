Boom langs Leenderweg in Valkenswaard mogelijk aangepakt

Er is een vergunning aangevraagd om een beukachtige boom langs de Leenderweg in Valkenswaard te kandelaberen. Het gaat om een aanvraag die op 28 juni is ingediend bij de gemeente.

Gevonden voor jou

De betreffende boom staat op het adres Leenderweg 7, 5554CK Valkenswaard. Het kandelaberen houdt in dat de boom flink wordt gesnoeid om hem een specifieke vorm te geven. Deze aanvraag valt onder het onderdeel 'vellen van houtopstanden'.

De plannen zijn nog niet definitief en liggen niet ter inzage. Het is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat hierop niet officieel gereageerd kan worden.