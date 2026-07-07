Omgevingsvergunning aangevraagd voor inrit Standdaarbuiten

Er is een aanvraag ingediend voor een nieuwe inrit nabij de Barlaaksedijk en Nieuwlandsedijk in Standdaarbuiten. Het project moet nog worden beoordeeld door de gemeente Moerdijk.

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Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Moerdijk een aanvraag ontvangen voor de aanleg van een perceelinrit. De locatie bevindt zich nabij de kruising van de Barlaaksedijk en Nieuwlandsedijk in Standdaarbuiten.

De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, wordt dit bekendgemaakt. Tot die tijd is bezwaar of beroep niet mogelijk.