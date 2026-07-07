Plan voor twee nieuwe woningen in Zevenbergschen Hoek

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen om twee woningen te bouwen aan Het Veld in Zevenbergschen Hoek. Het verzoek is ingediend op 1 juli 2026.

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Het project betreft het bouwen van twee woningen op een locatie aan Het Veld in Zevenbergschen Hoek. De aanvraag is in behandeling bij de gemeente Moerdijk en volgt de gebruikelijke voorbereidingsprocedure.

De aanvraag kan momenteel alleen worden ingezien op afspraak. Belangstellenden kunnen daarvoor contact opnemen met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk. Het telefoonnummer is 140168.