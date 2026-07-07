Tijdelijke woonunit aangevraagd op Pelikaan 9 in Klundert

Op Pelikaan 9 in Klundert is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. De gemeente Moerdijk ontving de aanvraag op 30 juni.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een tijdelijke woonunit op het adres Pelikaan 9 in Klundert. Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken deze aanvraag bekend. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag zelf, dit kan pas na een besluit over de vergunning.

Wie de aanvraag wil bekijken, kan telefonisch contact opnemen met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk via telefoonnummer 140168.