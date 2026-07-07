Garagedeuren in Fijnaart maken plaats voor raamkozijn

Op Meerkoet 10 in Fijnaart is een vergunning aangevraagd om garagedeuren te vervangen door een raamkozijn. De aanvraag is op 30 juni ontvangen door de gemeente Moerdijk.

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De aanvraag voor het project aan Meerkoet 10 betreft het plaatsen van een raamkozijn op de plek van de huidige garagedeuren. Het gaat om een omgevingsvergunning waarvoor een standaard voorbereidingsprocedure geldt.

Inwoners van Moerdijk kunnen de aanvraag bekijken. Hiervoor moet telefonisch een afspraak worden gemaakt met het gemeenteteam dat zich bezighoudt met veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving.