Laadpaal voor vrachtwagens aangevraagd in Fijnaart

Op Appelaarsedijk 10 in Fijnaart is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een laadpaal voor vrachtwagens. De aanvraag is op 29 juni 2026 bij de gemeente Moerdijk ingediend.

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De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen om een laadpaal voor vrachtwagens te plaatsen op Appelaarsedijk 10 in Fijnaart. Dit soort voorzieningen maakt elektrisch rijden voor vrachtwagens mogelijk en kan bijdragen aan duurzamer transport.

De aanvraag is op 29 juni 2026 ingediend en volgt de gebruikelijke voorbereidingsprocedure. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dat kan pas wanneer de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.