Nieuwe woning gepland aan Stadsedijk 50 in Oudemolen

Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente Moerdijk voor het bouwen van een woning aan Stadsedijk 50 in Oudemolen. De aanvraag is op 30 juni ontvangen.

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De gemeente Moerdijk heeft een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om het bouwen van een woning aan Stadsedijk 50, in het dorp Oudemolen.

De aanvraag is op 30 juni 2026 binnengekomen en wordt beoordeeld volgens de gebruikelijke procedure. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas zodra er een besluit is genomen over de vergunning.