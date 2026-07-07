Uitbreiding woning in schuur op Tonnekreek 12 in Klundert aangevraagd

Bij de gemeente Moerdijk is een vergunning aangevraagd om een woning op Tonnekreek 12 in Klundert uit te breiden in de aangrenzende schuur. Deze aanvraag is op 1 juli 2026 ontvangen.

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De eigenaar van het pand aan Tonnekreek 12 in Klundert wil de woning uitbreiden door gebruik te maken van de naastgelegen schuur. Om dit mogelijk te maken, is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Moerdijk.

Het proces volgt de gebruikelijke stappen en is nog in behandeling. Inzage in de aanvraag is mogelijk op afspraak met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.