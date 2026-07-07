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DAG VAN DE ZACHTE G

'Gezellig' is het eerste woord dat internationale studenten leren in Breda

Vandaag om 15:12 • Aangepast vandaag om 15:42

Studenten van Breda University of Applied Sciences werden dinsdag tijdens de les getrakteerd op worstenbroodjes. "Niet alle studenten komen uit Nederland, maar ze krijgen toch het nodige mee over carnaval, de zachte G en worstenbroodjes", zegt een medewerker van de school. "Een van de eerste woorden die ze hier leren is 'gezellig'."

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Een worstenbroodje is beter dan les. Dat vindt ook een studente. Haar 'r' verraadt dat ze niet uit Brabant komt. "Ik kom uit Nijmegen." Een Brabants worstenbroodje slaat ze echter zeker niet af. Kan ze de zachte G al nadoen? "Nee, helemaal niet." Ze probeert een onvervalste 'houdoe' uit te spreken en dat klinkt niet verkeerd, oordeelt verslaggever Raymond Merkx.

Een andere student komt wel uit Brabant, maar wist niet dat dinsdag de Dag van de Zachte G wordt gevierd. "Ik ben wel trots."

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