Navigatie overslaan
Ontdek
DAG VAN DE ZACHTE G

De ene meezinger na de andere: muziekbingo in Gemert is een feestje

Vandaag om 15:26 • Aangepast vandaag om 16:20
Muziekbingo Dag van de Zachte G (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).
Muziekbingo Dag van de Zachte G (foto: EYE4IMAGES - Marcel van Dorst).

Onder leiding van Duo Gruijtmuntend wordt dinsdag op het Ridderplein in Gemert een grootse muziekbingo gehouden. Enkele honderden mensen doen mee. Er wordt gezongen, gefeest. Het is een enorm gezellige boel in Gemert tijdens de Dag van de Zachte G. 

Profielfoto van Sander van HirtumProfielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Sander van Hirtum & Daan Daniëls
  • De muziekbingo wordt gepresenteerd door Duo Gruijtmuntend.
    De muziekbingo wordt gepresenteerd door Duo Gruijtmuntend.
  • Deze mevrouw moet nog even doorspelen voor een volle bingokaart.
  • De 'Brabander'-sjaaltjes zijn goed vertegenwoordigd op het Gemertse Ridderplein.
  • Duo Gruijtmuntend met een bezoeker van de muziekbingo.
  • Proost op de zachte G!

Alles over de Dag van de Zachte G volg je in ons liveblog

Alle artikelen over de Dag van de Zachte G vind je op onze themapagina.

Kijk en luister live naar de Dag van de Zachte G

Op gratis videoplatform Brabant+ kijk en luister je de hele dag naar de Brabantse Top 100 tijdens de Dag van de Zachte G. Je hebt hiervoor geen account nodig.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.