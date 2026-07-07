De ene meezinger na de andere: muziekbingo in Gemert is een feestje

Onder leiding van Duo Gruijtmuntend wordt dinsdag op het Ridderplein in Gemert een grootse muziekbingo gehouden. Enkele honderden mensen doen mee. Er wordt gezongen, gefeest. Het is een enorm gezellige boel in Gemert tijdens de Dag van de Zachte G.

De muziekbingo wordt gepresenteerd door Duo Gruijtmuntend.









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