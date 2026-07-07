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De ene meezinger na de andere: muziekbingo in Gemert is een feestje
Vandaag om 15:26 • Aangepast vandaag om 16:20
Onder leiding van Duo Gruijtmuntend wordt dinsdag op het Ridderplein in Gemert een grootse muziekbingo gehouden. Enkele honderden mensen doen mee. Er wordt gezongen, gefeest. Het is een enorm gezellige boel in Gemert tijdens de Dag van de Zachte G.
Alles over de Dag van de Zachte G volg je in ons liveblog.
Alle artikelen over de Dag van de Zachte G vind je op onze themapagina.
Kijk en luister live naar de Dag van de Zachte G
Op gratis videoplatform Brabant+ kijk en luister je de hele dag naar de Brabantse Top 100 tijdens de Dag van de Zachte G. Je hebt hiervoor geen account nodig.
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