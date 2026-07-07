Typetjeskoningin Iris Rulkens: 'Vaak wordt Brabants aan humor gekoppeld'

Typetjeskoningin Iris Rulkens is dinsdagmiddag te gast tijdens de Dag van de Zachte G in Gemert. Op de radio vertelt ze: "Ik vind Brabant gewoon altijd heel gemoedelijk. Ik hou van Brabant van dat gemoedelijke samen gevoel. Niet altijd, want soms is je sociale batterij gewoon leeg en denk je: laat mij maar even."

In haar werk maakt Iris dankbaar gebruik van het Brabantse accent en dialect, vertelt ze. "Vaak wordt het Brabants ook aan humor gekoppeld. Kijk, het is natuurlijk niet het algemeen Nederlands. Vaak valt het een beetje net buiten de boot en daarom is het grappig. Het is gewoon altijd goed, altijd grappig."

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