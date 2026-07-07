Hilvarenbeek onderzoekt toekomst Gebodenlinde

De gemeente Hilvarenbeek heeft vandaag de eerste stap gezet in het behoud van de Gebodenlinde op de Vrijthof. Deze meer dan 300 jaar oude boom krijgt een verbeterde groeiplaats om gezond te blijven.

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Op de Vrijthof in Hilvarenbeek staat de Gebodenlinde, een boom met een indrukwekkende geschiedenis. Deze linde werd geplant in 1704 en is uitgegroeid tot een herkenbare plek voor zowel inwoners als bezoekers. De gemeente wil ervoor zorgen dat de boom ook in de toekomst behouden blijft.

Boomspecialisten onderzoeken momenteel hoe de groeiplaats van de Gebodenlinde verbeterd kan worden. Zij maken een plan om de boom te behouden door de wortels meer ruimte, lucht en water te geven. Dit moet ervoor zorgen dat de boom gezond blijft en langer meegaat.

Eerste werkzaamheden gestart

De eerste stap in de werkzaamheden is vandaag gezet. Rond een deel van de boom zijn boomstammen neergelegd. Dit markeert het gebied dat verbeterd gaat worden. De boomstammen helpen om de bodem te beschermen en dragen bij aan een betere groeiplaats.

Met deze maatregelen wil de gemeente de Gebodenlinde de beste kans geven om ook voor komende generaties een levend monument te blijven. De werkzaamheden zijn zichtbaar en vragen om begrip van de inwoners. Samen werkt Hilvarenbeek aan een gezonde toekomst voor deze historische boom.