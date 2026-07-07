Milieustraat Someren tijdelijk gesloten voor vernieuwing

De milieustraat in Someren is van 17 augustus tot en met 30 oktober gesloten voor een grote herinrichting. Inwoners van Asten en Someren kunnen in deze periode terecht bij de milieustraat in Deurne.

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Tijdens de sluiting wordt de milieustraat in Someren volledig vernieuwd. De werkzaamheden omvatten onder meer het aanleggen van nieuwe riolering, verharding en slagbomen. Ook komt er een verhoogd platform dat het storten van afval in containers makkelijker maakt.

Inwoners van Asten en Someren kunnen hun afval tijdelijk kwijt bij de milieustraat in Deurne aan de Indumastraat 3. Toegang krijgen ze door hun milieupas te tonen. De tarieven van de gemeenten Asten en Someren blijven gelden, maar verder zijn de regels van de milieustraat in Deurne van toepassing.

Heropening in november

Op maandag 2 november gaat de vernieuwde milieustraat in Someren weer open. Met de verbeteringen is de locatie beter voorbereid op de toekomst en kunnen inwoners sneller geholpen worden. Om lange wachttijden te voorkomen, wordt vanaf de heropening gewerkt met een afsprakensysteem.

Voor een bezoek aan de milieustraat moet voortaan vooraf een tijdslot worden gereserveerd. Dit kan via de Blink-app of de website www.mijnblink.nl. Wie geen online afspraak kan maken, kan telefonisch contact opnemen met Blink. Zo wordt een bezoek overzichtelijker en aangenamer voor iedereen.