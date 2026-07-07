René Schuurmans, pas maar op: Koen uit Boekel steelt de (bingo)show!

Koen uit Boekel greep zijn kans én de microfoon tijdens de muziekbingo. Dat gebeurde dinsdag tijdens de activiteiten rondom de Dag van de Zachte G, waarvan het epicentrum zich deze editie in Gemert bevindt. Hij zong daar 'Laat de zon in je hart' van René Schuurmans.

De radiostudio is speciaal voor de Dag van de Zachte G opgebouwd op het terras van café Gij en Ik in Gemert. René Schuurmans is daar later vandaag te gast. Hij staat dit jaar twee keer in de Brabantse Top 100, met beide notaties in de top 10 zelfs.

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