Bravoflex maakt reizen in Best makkelijker

Best heeft vier nieuwe Bravoflex-haltes gekregen. Hiermee zijn Aarlesche Erven, Steegsche Velden, AquaBest en bedrijvenpark Breeven verbonden met het station en het openbaar vervoernetwerk.

Gevonden voor jou

De nieuwe dienst Bravoflex biedt inwoners van Best meer flexibiliteit in hun reis. Met Bravoflex boek je vooraf een rit die je van een halte in de buurt naar een OV-overstaphalte brengt, zoals een treinstation of grote bushalte. De dienst heeft geen vaste routes of dienstregeling en is een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer.

Een rit met Bravoflex kost twee euro, maar dit tarief geldt alleen als er op dat moment geen lijnbus beschikbaar is op jouw route. Het systeem is ontworpen om reizigers meer opties te bieden, vooral in gebieden waar het reguliere OV minder frequent rijdt.

Speciale haltes in Best

De vier nieuwe haltes in Best zijn specifiek ingericht voor Bravoflex. Ze verbinden Aarlesche Erven, Steegsche Velden, Eventcentre AquaBest en bedrijvenpark Breeven met het station en andere OV-knooppunten. Dit maakt het makkelijker voor bewoners en bezoekers om zich efficiënt te verplaatsen.

Met Bravoflex kunnen reizigers nu ook van deze locaties direct aansluiten op het bestaande openbaar vervoernetwerk, wat vooral handig is voor wie verder wil reizen met trein of bus.

Meer informatie over de dienst en hoe je een rit kunt boeken, vind je op de website van Bravo.